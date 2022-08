ELEZIONI. Il professore Migliozzi (PD): “Tommaso De Simone, candidatura di prestigio. Saremo al suo fianco”

TEANO (Pietro De Biasio) Il Prof. Antonio Migliozzi, dirigente del PD Teano, in una breve nota commenta la scelta del Partito Democratico di candidare alle prossime elezioni politiche 2022 Tommaso De Simone Presidente della Camera di Commercio all’uninominale del Senato nel collegio comprendente l’intera provincia di Caserta. Una scelta sulla quale si ritrova pienamente il partito locale e che trova la condivisione di amministratori e dirigenti del territorio. Di seguito pubblichiamo la nota diramata dal circolo del Pd di Teano a firma del dirigente Prof. Antonio Migliozzi. “Il PD è semplicemente entusiasta della candidatura del Presidente della Camera di Commercio di Caserta, dott. De Simone e sarà al suo fianco nella campagna elettorale. Con determinazione, vicino alle donne e agli uomini della città e non solo, lavorerà per spiegare le ragioni del sostegno al dott. De Simone nella consapevolezza che la politica è partecipazione. La società reale deve sentirsi parte attiva in questa sfida, al centro della quale ci saranno gli interessi dei cittadini come il caro energia, il lavoro, la sanità e la scuola pubblica e non le polemiche e gli intrighi di palazzo. Il dott. Tommaso De Simone crediamo che possa rappresentare al meglio queste istanze, avendolo già dimostrato nel settore in cui opera. Il PD farà quanto possibile perché il risultato sia straordinario, nella consapevolezza che esso darà lo slancio necessario ad una nuova stagione che sia quella della responsabilità e dell’impegno. Crediamo, infatti, che radicalità di valori e realismo delle soluzioni siano le strade da percorrere per un nuovo tempo della politica che metta al centro presente e futuro di ogni persona”.