ELEZIONI POLITICHE Forza Italia, ciclo di incontri in provincia con Tajani e Martusciello

In agenda, tra il 17 e il 19 settembre, quattro Comuni: sabato, tappa a San Cipriano d’Aversa e ad Orta di Atella; lunedì, nuova tappa a Maddaloni e ad Aversa

CASERTA Fissato il primo ciclo di appuntamenti, a porte aperte, sul territorio provinciale: lo annuncia il responsabile della campagna elettorale Nello Spirito. Al via gli incontri con le forze politiche e i sostenitori locali, per esplicare le linee programmatiche e dare un ulteriore input a pochi passi dal voto. In agenda, tra il 17 e il 19 settembre, quattro Comuni: sabato, tappa a San Cipriano d’Aversa, alle ore 19.30, presso la sede del Partito, e ad Orta di Atella, alle ore 20.30, presso il Centro Commerciale Fabulae; lunedì, nuova tappa a Maddaloni, alle ore 17.30, presso la Biblioteca Comunale, e ad Aversa, alle ore 19.30, presso l’Hotel Del Sole. Saranno presenti l’on. Antonio Tajani, Coordinatore unico nazionale di Forza Italia, e l’on. Fulvio Martusciello, Commissario regionale. Interverranno, inoltre, il Coordinatore provinciale Giuseppe Guida, il Presidente provinciale Gianpaolo Dello Vicario, oltre ai coordinatori cittadini Maria Carmela Inverno e Isidoro Orabona. “La partecipazione di Antonio Tajani – ha dichiarato Guida – è la chiara dimostrazione dell’attenzione del Partito, del politico e della persona alle dinamiche che coinvolgono il nostro territorio. Il suo contributo dà una spinta decisiva al lavoro che abbiamo condotto nelle ultime settimane, in cui abbiamo avviato un dialogo con le sedi, con i rappresentanti dell’economia locale e con i cittadini, impostando un confronto costruttivo verso un obiettivo condiviso, che vede già rafforzate le nostre posizioni in Provincia e in Regione. Pertanto, voglio ringraziare pubblicamente l’on. Tajani per la disponibilità e il sostegno dato costantemente all’intero Coordinamento provinciale”. Saranno ripresi i temi caldi contenuti nel programma dei cento giorni e non solo, con la volontà di persuadere la platea all’ascolto e alla comprensione delle proposte che Forza Italia sta avanzando, da tempo, per rimettere in sesto il Paese. “Le nostre idee – ha proseguito – hanno come caratteristica essenziale la concretezza, potendosi tradurre da parole in fatti, anche nei nostri contesti, quelli in cui operiamo non solo come portavoce del nostro Partito, ma soprattutto come intermediari, che, in un secondo momento, potranno intavolare un dialogo con le Istituzioni per ottenere risultati tangibili nella nostra Provincia. Pertanto, è fondamentale che i cittadini, con tali premesse e prospettive, ci diano ascolto e massima fiducia”.