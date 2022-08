ELEZIONI politiche. Pd ancora più sfasciato dopo la candidatura della Trovato. Il consigliere provinciale Landolfi: “Una vera vergogna”

Riceviamo e pubblichiamo. Durissima presa di posizione del componente del parlamentino di Viale Lamberti, dopo l’ufficializzazione della candidatura in quota Pd della consigliera comunale di Caserta, appartenente al gruppo di Clemente Mastella e Luigi Bosco

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. La candidatura della Trovato nella lista del partito democratico è una vergogna assoluta. Candidare una persona NON eletta nella lista noi Campania e per giunta sconfitta due volte dal tar contro il nostro consigliere Guida ha veramente del ridicolo e del grottesco. La non considerazione dei consiglieri provinciali è veramente offensivo nei confronti di tutti i militanti che ogni giorno fanno politica nei territori e per i territori. È stato questo un ultimo atto di arroganza politica calata dall’alto. Personalmente non ho aderito al PD per seguire questi ideali. Questi atti non mi appartengono e non ci appartengono….tireremo le somme dopo il 25 settembre…

Alessandro Landolfi