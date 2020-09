ELEZIONI REGIONALI. Anastasia Petrella “Un nuovo impulso per il litorale”

COMUNICATO STAMPA – Grande successo per l’inaugurazione del comitato elettorale di Pinetamare di Anastasia Petrella, candidata alle prossime elezioni regionali nella lista Campania Libera a sostegno del Presidente De Luca. Davvero tante le persone che hanno scelto di essere presenti nello spazio all’aperto e incontrare la candidata di punta espressa dal litorale domitio.

In seguito ai saluti iniziali di Carlo Nugnes e Nicola Oliva ha preso parola Luca Romano, direzione regionale PD: “Anastasia Petrella non è solo una persona di cuore, molto vicina alla sua gente. Avendo alle spalle già un’ottima esperienza amministrativa può essere davvero una figura completa che possa dare un forte impulsò al territorio del litorale. Lo pensiamo tutti, anche lo stesso Presidente De Luca”.

Marco Cozzolino, capo di gabinetto della segreteria dell’europarlamentare Andrea Cozzolino costretto all’isolamento causa positività del figlio al Covid 19, ha portato i saluti dell’europarlamentare: “Siamo davvero contenti che sia nata questa splendida opportunità di un rapporto sincero che ha portato alla candidatura di Anastasia Petrella . Un’unità di intenti che va oltre ogni colore politico, ad esclusivo favore di questo meraviglioso territorio”.

Dopo un rapido saluto di Rany Pagano, anch’egli candidato alle regionali in Campania Libera, è stato poi il momento più atteso. “Innanzitutto un ringraziamento alla squadra di cui sono onorata di far parte – è il primo commento di Anastasia Petrella -. Abbiamo sempre provato a fare la politica al servizio del cittadino, e lo faremo ancora. Invito tutti a guardare le persone durante il proprio percorso di vita: guardate come si sono comportate ieri, guardate come si comportano oggi, a ridosso delle elezioni. E poi traete le dovute conclusioni e votate con coscienza”. Un passaggio sul momento particolare a causa dell’emergenza Covid: “È una campagna elettorale particolare, ma sono sicura che le persone sapranno scegliere tra chi è sempre stato disponibile. È arrivato il momento di dare un nuovo impulso alle politiche regionali riguardo il nostro territorio. Tanto è stato fatto, con finanziamenti stanziati per milioni di euro, ma bisogna continuare e alzare il ritmo per il riscatto di Castel Volturno e di tutto il litorale.