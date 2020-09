ELEZIONI REGIONALI. GABRIELLA SANTILLO ha chiuso la campagna elettorale a S. MARIA CAPUA VETERE. Da outsider a candidata temuta da tutti i suoi concorrenti

SANTA MARIA CAPUA VETERE- Gabriella Santillo potrebbe essere la vera rivelazione di queste elezioni regionali. essuno o in pochi l’avevano presa molto sul serio, come possibile eletta, ma negli ultimi giorni, ognuno dei suoi competitor, all’interno della lista di Fratelli d’Italia, ha cominciato a tenerla avendo constatato che, con testarda applicazione e non comune determinazione, è riuscita a conquistare moltissime posizioni.

Stasera ha voluto chiudere la campagna elettorale a Santa Maria Capua Vetere, cioè nella sua città. Un tributo dovuto a chi le vuole bene e ai molti che l’hanno seguita con affetto nel corso di queste settimane. D’altronde, la Santillo è abituata alle sorprese. Nessuno, infatti, avrebbe scommesso un euro bucato su di lei alle ultime elezioni provinciali quando invece, pressoché da sola, senza appartenere ad alcuna cordata, senza alcun appoggio particolare, riuscì a far saltare il banco e a conquistare l’unico seggio ad appannaggio di Fratelli d’Italia Gabriella Santillo e sicuramente il candidato più riconoscibile nella città del foro. Ciò perché ha operato, negli ultimi anni, tra la gente definendo una dimensione orizzontale, empatica, rendendosi sempre accessibile e fruibile per tutti coloro che le volevano parlare e per tutti quelli che volevano ricevere un consiglio.



Ed è a questa identità, che la candidata di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, ha fatto appello stasera durante l’ultimo comizio, conclusosi da poco in Piazza Garibaldi.Se è vero infatti che Santa Maria Capua Vetere annovera anche altri candidati in queste elezioni, è sicuramente chiaro che l’unica la quale, forse. riesce effettivamente rad incarnare lo spirito della città dell’ cosiddetta gente comunebb sia proprio la Santillo, ben allineata a un corretto livello di conoscenza delle questioni, dei tanti problemi aperti e insoluti nella città del foro. Ciò, non perché sia di per sé più brava e più preparata degli altri ma solo perché alla politica e alla sua città si è dedicata quasi a corpo morto, a differenza di altri candidati che pure da Santa Maria sono emersi, ma che di Santa Maria Capua Vetere. Della vera Santa Maria Capua Vetere conoscono ben poco.