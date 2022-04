ELEZIONI Rsu. Il sindacato Nursing Up si conferma il più forte nell’azienda ospedaliera. Ecco, sigla per sigla, i seggi assegnati al Sant’Anna e San Sebastiano e anche all’Asl

CASERTA – I risultati delle elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie o Rsu che dir si voglia hanno confermato sostanzialmente le posizioni e i rapporti di forza nei grandi agglomerati della sanità casertana.

Nell’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano il sindacato Nursing Up resta ampiamente quello più forte, visto che anche stavolta, sono stati ben 9 gli eletti di questa sigla, 5 invece sono stati gli eletti della Cisl mentre la Fials, cioè il sindacato della famiglia Stabile, travolto dalla recente bufera giudiziaria di cui abbiamo più volte scritto, ha raccolto voti che gli hanno consentito di eleggere 3 suoi esponenti all’interno delle Rsu. Un eletto è andato all’Ugl, un altro eletto lo ha espresso il sindacato NarSind, mentre 2 sono i rappresentati della Uil. Per quanto riguarda l’Asl invece, piena conferma della terza posizione di Nursing Up che porta, ancora una volta, com’era successo alle elezioni di quattro anni fa, nelle Rsu 5 suoi rappresentanti a fronte dei 17 della Cisl e i 12 della Fials, dei 4 della Cgil e i 4 della Uil.