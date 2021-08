Emergenza sangue all’ospedale di CASERTA. Servono donatori per una donna. APPELLO URGENTE!

CASERTA – E’ emergenza sangue all’ospedale di Caserta. La carenza di sacche ematiche si fa sentire ancora di più in estate e per il persistere della pandemia.

In questo momento una donna, ricoverata al Sant’Anna e San Sebastiano ha bisogno di una trasfusione urgente di sangue 0- (zero negativo) oppure B- (B negativo). Nessun membro della sua famiglia possiede uno di questi gruppi sanguigni e la situazione è realmente grave.

Ricordiamo che possono donare il sangue tutti gli uomini e le donne di età compresa tra i diciotto e i settanta anni.

Casertace fa appello a tutti i suoi lettori e ai cittadini di buon cuore a recarsi presso il centro trasfusionale dell’ospedale civile, domattina dalle 8h alle 12, e dire di voler donare per Michelina Ferraiuolo perché, ahinoi, le malattie non vanno in ferie. Grazie ❤️.