“Emergenza Ucraina”: sconfiggiamo il cancro e la guerra. Un aiuto ai bambini malati e alle loro famiglie da Soleterre e associazione Calcagno onlus

L’associazione Antonio Calcagno onlus sostiene il progetto. Di seguito il link per poter fare una donazione ai più sfortunati che combattono contro la malattia e la “follia umana”

SANTA MARIA A VICO La guerra in Ucraina è diventata una triste realtà. In questo tragico momento ed così che l’Associazione “Antonio Calcagno Onlus” ha tra le sue priorità, quella di aiutare chi opera ogni giorno per dare sollievo ai bambini malati di cancro e alle loro famiglie soprattutto in Ucraina. La fondazione “Soleterre” fin dal 2002, lavora per garantire forniture mediche, strumentazione chirurgica, farmaci nei reparti dell’ Istituto del Cancro e dell’ Istituto di Neurochirurgia di Kiev. Ospita gratuitamente nella Casa di Accoglienza , “La Dacha del Sorriso”, i bambini che devono affrontare lunghe terapie in regime di day-hospital e le loro famiglie, fornendo loro supporto psico-sociale e riabilitazione fisica durante le cure. L’Associazione “Antonio Calcagno Onlus” , sosterrà attraverso una donazione importante, il progetto “EMERGENZA UCRAINA” di Soleterre. “#FACCIAMOLOTUTTI!… – dicono i volontari del sodalizio che è presieduto da Agostino Morgillo – perché ogni bambino malato deve poter diventare grande, sconfiggendo il cancro e la guerra”. Ecco i link dove poter fare la donazione: https://soleterre.org/ucraina/?fbclid=IwAR0v_GDviy9PO6DIv_s_IUBv4GkyEzRZ7_bVPtKSMocQvajmDCBWYPZ1hy