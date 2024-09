Enorme incendio distrugge la scuola di danza. LO SFOGO del titolare: “25 anni di sacrifici della mia famiglia…”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MADDALONI – “Il Fantasy Dance sono tutte le persone che ci hanno vissuto dentro, tutti gli allievi che con le loro storie hanno lasciato un segno che non potrà mai bruciare, il Fantasy Dance vive perché la scuola di ballo non sono le quattro mura con gli specchi ma siete voi, il Fantasy Dance vive perché ho ancora le mie gambe e i miei piedi. Il dispiacere più grande è solo per tutti i sacrifici fatti dalla mia famiglia in questi 25 anni per tenerlo in piedi. Questo evento per me darà per la prima volta un metro di misura per capire chi davvero mi sostiene e chi invece no. Ho trovato la forza in tutte le persone che mi hanno scritto e che in quel luogo hanno lasciato un pezzettino del loro cuore. E da domani si riprende da dove ho lasciato con un nuovo progetto più forte di prima”.

Sono queste le parole con cui Antonio Santo, titolare della Fantasy Dance, scuola di danza distrutta da un terribile incendio sabato pomeriggio, ha raccontato a mente fredda le prime impressioni dopo il rogo.

L’incendio, come detto, è avvenuto nella sede di via Starzalunga, a Maddaloni. La nube provocata dalle fiamme ha coperto tutta l’area, fino alla zona di Acerra.

Sull’incendio sta indagando la procura di Santa Maria Capua Vetere.