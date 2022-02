ARIENZO – Uomo entra in un bar ed aggredisce la barista. E’ accaduto questo pomeriggio al Pasha pub & bar in piazza Valletta ad Arienzo. L’uomo, 50 anni circa, fuori di se è entrato nel locale ed ha aggredito la giovane dipendente in soccorso della quale sono accorsi prima due ragazzi e poi gli automobilisti la cui attenzione è stata richiamata dalle urla provenienti dal locale. Per riportare la calma c’è stato bisogno dell’intervento dei carabinieri.