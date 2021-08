Entra un’ape in auto: ragazzo di 20 anni sbanda, sbatte contro un albero e finisce all’ospedale

CALVI RISORTA – Un’ape che svolazza all’interno dell’abitacolo di un’auto può mettere ansia anche al più affezionato amico degli animali. Alle 16.30 di ieri, venerdì 27 agosto, lungo la via 20 settembre ricadente nella frazione di Petrulo di Calvi Risorta, tale insetto ha provocato un incidente stradale con un ragazzo di appena venti anni, costretto a ricorrere al Pronto Soccorso. Si tratta di un 20 enne N.L. residente a Calvi Risorta, che nel percorrere la strada comunale in direzione dell’altra parte della cittadina, si è spaventato per la presenza di un’ape all’interno del mezzo e nel tentativo di farla uscire da un finestrino ha perso il controllo dell’auto e ha sbandato sulla destra tanto da collidere con violenza contro un albero. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 di Calvi-Sparanise, che ha trasferito il giovane alla guida per i vari accertamenti del caso.