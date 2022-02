CASTEL VOLTURNO – Ben sei furti sono stati messi a segno nella giornata di ieri in località Destra Volturno. In questa zona risulta essere un fenomeno sempre più in crescita. Nel mirino dei malviventi sono finite principalmente le abitazioni normalmente utilizzate per la villeggiatura. I malviventi hanno trafugato di tutto: pentolame, coperte, televisori e quant’altro. Maggiori controlli vengono invocati dalla cittadinanza. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine.