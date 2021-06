Esce di casa e non fa più rientro. Ore d’ansia per una famiglia di un 83enne

REGIONALE – E’ uscito di casa questa mattina e non vi ha fatto più ritorno. Stiamo parlando di un uomo di 83 anni di Frattamaggiore, in provincia di Napoli la cui famiglia, si è allarmata non vedendolo rientrare per ora di pranzo.

L’allarme è stato lanciato dalla figlia Carolina Casaburi, su facebook attraverso un post che recita: “Aiutateci a ritrovarlo… è mio padre, ha 83 anni ed è uscito di casa stamattina presto e non ha con se il cellulare. Indossa occhiali, una polo rossa, jeans e scarpette da ginnastica. Vive a Frattamaggiore. Condividete il più possibile, vi prego!”.

Aiutiamo Carolina a ritrovare il suo papà. Massima condivisione, grazie.