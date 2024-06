Esce di casa e scompare, ritrovata dopo ore di ricerche

L’allarme è scattato la notte scorsa quando la signora non ha fatto rientro a casa

PRESENZANO – Grande spavento per i familiari di una 60enne di Presenzano che, al calare della sera, non ha fatto rientro presso la propria abitazione. L’allarme è scattato la notte scorsa quando la signora non ha fatto rientro a casa. I familiari hanno allertato il nucleo comunale di Protezione civile e i carabinieri della locale stazione.

Le ricerche sono andate avanti diverse ore poi, fortunatamente, poi è arrivata la svolta. La signora è stata ritrovata a qualche chilometro dalla propria abitazione confusa e spaventata ma fortunatamente in buone condizioni.