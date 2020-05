Ore di apprensione per la famiglia di Zi’ Giuvann

ALVIGNANO – E’ da questa mattina alle 9 che a casa di Giovanni Mastroianni, conosciuto come zi Giuvann, ad Alvignano, non hanno più notizie di lui. L’anziano uomo è uscito per la solita passeggiata mattutina e non ha fatto più ritorno. La famiglia ha lanciato un appello affinché, chiunque lo vedesse o avesse notizie, si metta in contatto con i carabinieri o al numero 3279931499.