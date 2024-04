ESCLUSIVA. Esplodono due bombe nel Parco della Legalità: terrore tra i residenti

E’ accaduto alle 14.30 di oggi: sul posto vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale.

LUSCIANO. Due boati, uno di seguito all’altro ed i cittadini di Lusciano sono sobbalzati dalle sedie. Erano le 14.30 di oggi quando, appunto, si sono udite le due esplosioni, provenienti dall’area denominata Parco della Legalità, al confine con il Comune di Aversa.

Il parco, da realizzare nel terreno confiscato alla camorra, adiacente via Leopardi, è sottoposto a lavori di bonifica da ordigni bellici; interventi per i quali i contribuenti stanno già pagando un importante mutuo da anni. Ovviamente, oggi non erano previsti brillamenti nell’area e lo spavento, nella popolazione, è stato tanto.

Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia municipale ed il sindaco della città di Lusciano, Giuseppe Mariniello.

“Volevo rassicurare i miei concittadini – ci ha spiegato Mariniello -. L’area è stata subito posta in sicurezza e la situazione è sotto controllo. Non vi sono pericoli e domani mattina arriveranno sul posto gli artificieri per un ulteriore intervento atto a sanificare la zona da eventuali, altri ordigni bellici”. Insomma una domenica “spaventosa” ma, stando alle parole del sindaco, non ci sarebbe pericolo di ulteriori esplosioni.