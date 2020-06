ESCLUSIVA con VIDEO. UFFICIALE. 11 tamponi positivi al CORONAVIRUS nei Palazzi Cirio a MONDRAGONE

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – È giunta poco fa l’ufficialità riguardo all’esito dei 68 tamponi effettuati ieri su alcuni cittadini bulgari. Ebbene, dei 68 processati, 11 sono risultati positivi al coronavirus, si attendono ora i risultati dei numerosi altri tamponi effettuati nella giornata di oggi, su altri soggetti venuti a contatto con la 30 enne che ha partorito due notti fa un bambino all’ospedale “San Rocco’ di Sessa Aurunca e con il suo compagno.

Intanto è stato interdetto l’accesso a tutta la zona dei Palazzi Cirio, sia in entrata che in uscita.

Agli 11 positivi di oggi vanno ad aggiungersi i due positivi dell’altro ieri, per cui sul territorio mondragonese i soggetti attualmente positivi al Covid-19, salgono a 13.