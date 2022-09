Esorcismi e violenze di don Michele Barone, in aula la mamma della giovane vittima: non sono più una credente

Nel corso dell’udienza è stata sottoposta ad esame la madre della ragazzina di Maddaloni vittima di maltrattamenti nel corso degli “esorcismi” dell’ex prete. La donna è stata condannata anch’essa, insieme al marito

CASAPESENNA E’ ripreso, in Corte di Appello, il processo a carico di don Michele Barone, ex sacerdote del Tempio di Casapesenna, già condannato a 12 anni in primo grado.

Nel corso dell’udienza è stata sottoposta ad esame la madre della ragazzina di Maddaloni vittima di maltrattamenti nel corso degli “esorcismi” dell’ex prete. La donna (condannata anch’essa, insieme al marito), ha detto che “ora non crede più”, nonostante il fatto che, prima fosse molto credente. Nuova udienza fissata per metà novembre.