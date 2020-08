AGG. ORE 20,00. Esplode forno in un ristorante: 3 feriti, è corsa in ospedale

AGGIORNAMENTO ORE 20,00 – Una bombola di gas è esplosa oggi poco dopo le 14,00 presso l’Associazione dilettantistica “Tiro a Volo” in via Sarzana a Sant’Angelo in Formis. Erano presenti nel locale ristorante, ormai dismesso, circa 10 persone quando nel preparare il pranzo si è verificato uno scoppio nel locale cucina. Stando ad una prima ricostruzione l’esplosione sembrerebbe essersi generata da un forno a gas. Tra i feriti il proprietario, noto professionista in città. CAPUA – Grande spavento nella frazione di Sant’Angelo in Formis, in via Galatina, dove sembrerebbe essere scoppiato un forno in una cucina di una ristorante della zona. Sul posto i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Tre le persone rimaste coinvolte nell’esplosione.