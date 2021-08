Esplode il distributore di carburante: camper in fiamme. Indagano i carabinieri

Pochi minuti fa il rogo: distrutte le colonnine erogatrici. I vigili del fuoco sul posto per domare l’incendio

DRAGONI Il boato si è sentito in tutto il paese e oltre. Pochi minuti fa, lungo la strada provinciale che da Ponte Margherita porta ad Alvignano, è esplodo il distributore di carburante della Ares. Le fiamme hanno distrutto le colonnine erogatrici ed anche un camper fermo per rifornimento. Sul posto si sono subito portati i carabinieri della compagnia del Matese e una squadra dei vigili del fuoco che ha domato l’incendio. Fortunatamente, pare, non ci siano feriti.