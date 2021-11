Minacciano un pastore per impossessarsi del terreno, due arresti

SAN FELICE A CANCELLO -A seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri della Stazione di Dugenta, nel pomeriggio di ieri, hanno dato esecuzione alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari a carico di due uomini, originari di San Felice a Cancello ma domiciliati a Dugenta, rispettivamente di 54 e 27 anni, gravemente indiziati dei reati di estorsione in concorso avvenuta nel mese di gennaio 2021 e, solo il primo anche di tentata estorsione aggravata verificatasi nell’estate del 2020.

Il provvedimento in questione, emesso dalla Dodicesima Sezione Penale del Riesame del Tribunale di Napoli a seguito di appello proposto dalla Procura di Benevento avverso l’ordinanza del locale G.I.P. e confermato dalla Corte di Cassazione, adita dalla difesa degli indagati, trae origine dall’attività posta in essere dai militari dell’Arma di Dugenta dalla fine del mese di gennaio 2021 a seguito della denuncia sporta da un pastore di Limatola per minaccia aggravata e invasione di terreni e successivamente per l’aggressione patita dallo stesso che vide l’intervento di un militare dell’Arma, libero dal servizio, il quale evitò più gravi conseguenze.

Le indagini hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del 54enne che, nell’estate del 2020, – come spiega il procuratore Aldo Policastro – aveva minacciato il denunciante, mostrandogli una pistola a tamburo al fine di costringerlo a lasciare libero il terreno per il pascolo mentre successivamente i due, nel mese di gennaio 2021, in concorso ed unione con il soggetto di Durazzano, avevano posto in essere condotte di violenza e minaccia consistite prima in telefonate di ‘avvertimento’ per poi terminare con l’aggressione del 28 gennaio 2021 allorquando la vittima fu oggetto di aggressione mediante l’uso di bastoni, seguita da ulteriori frasi minacciose che lo costringevano a lasciare i terreni a lui regolarmente in uso e consentivano agli indagati di trarre un ingiusto profitto consistito nello sfruttamento dei terreni in questione”. I due arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati ristretti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari.