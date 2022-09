Estorsioni per conto dei Casalesi. Ecco le richieste del Pm Giordano

Rinvio per discussione della difesa il 31 ottobre

SAN CIPRIANO D ‘AVERSA – Oggi è stata celebrata la requisitoria del pm della Dda di Napoli Maurizio Giordano al processo Nobis più altri. Accusati di estorsioni e concorrenza sleale per conto del clan dei Casalesi. Ecco le richieste del pm : Aldo Nobis anni 6, Giulio Nobis anni 4, Cantiello e Sarno anni tre perché rispondono di solo concorrenza sleale. Rinvio per discussione della difesa: avv Paolo Caterino e Raucci per Nobis e Bartolo Mariniello il 31 ottobre quando sarà prevista la sentenza che sarà emessa dal gup De Angelis.