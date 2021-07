GALLO MATESE – Blitz dei carabinieri della stazione di Letino in una cava a Gallo Matese. Un uomo è stato trovato intento ad estrarre pietra su indicazione del presunto titolare della cava chiusa. Per le attività abusive il titolare è stato sanzionato per un importo pari a 3443 euro ed è stata sottoposta a sequestro l’ intera area.