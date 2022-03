CASTEL VOLTURNO – In via Buonarroti, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno tratto in arresto un 24enne nigeriano. L’uomo, evaso dagli arresti domiciliari cui era sottoposto per reati in materia di stupefacenti, allo scopo di non farsi identificare ha fornito, ai militari dell’Arma che lo hanno controllato, false generalità. Appurata la reale identità è stato tratto in arresto e tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.