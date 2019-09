Evade i domiciliari e se ne va a spasso in paese. Arrestato 30enne

SAN PRISCO – Nel pomeriggio di ieri, 23 settembre, il personale della Squadra Volante del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere ha tratto in arresto Pasquale Santoro, 30 anni. Il giovane, residente a San Prisco, pregiudicato per reati contro il patrimonio si è reso responsabile del reato di evasione.

In particolare non veniva trovato all’interno dell’abitazione dove era ristretto in regime di arresti domiciliari disposti dal tribunale di Napoli a seguito di altro procedimento penale. Le immediate ricerche effettuate consentivano agli operanti di bloccarlo e trarlo in arresto alle ore 17 circa in San Prisco.

L’arrestato nella odierna mattinata è stato tradotto presso il locale Tribunale per essere giudicato con rito direttissimo.