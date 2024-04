Ex corteggiatrice di Uomini e Donne e star di Tik Tok: “Casertana e insegnante, troppi pregiudizi”

AVERSA – “Sono campana e faccio la prof in Toscana, è ovvio che ogni mattina in classe i miei alunni mi diranno ‘Uè uè professoressa”. Inizia così il video di Jessica Mancini, ex modella e corteggiatrice del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, ora insegnante di sostegno in un istituto tecnico pistoiese e molto nota su Tik Tok.

Originaria di Aversa in provincia di Caserta, ma residente da anni a Montecatini in provincia di Pistoia, la 35enne ha pubblicato su TikTok un video in cui ironicamente denuncia una serie di pregiudizi e stereotipi che le vengono attribuiti in quanto proveniente dalla regione Campania.

I pregiudizi proseguono fino a quando alla fine del video l’insegnante commenta, questa volta seriamente: “Sono campana e faccio la prof in Toscana. Ogni mattina devo combattere con ottomila stereotipi, pregiudizi e così via e onestamente ogni tanto questa cosa mi scoccia un po’”.