Ex finanziere picchiato e rapinato mentre fa jogging

GRICIGNANO D’AVERSA – Un finanziere in pensione, originario di Aversa, è stato aggredito e rapinato mentre faceva jogging nei pressi della della base Nato, a Gricignano d’Aversa.

Si tratta di una vicenda criminale avvenuta durante il giorno, intorno alle ore 12.

Il rapinatore era lì in bici, su via Craxi, e si è avvicinato per chiedere il cellulare del finanziere.

Al no dell’uomo, ne è nata una colluttazione che ha provocato il ferimento della vittima della rapina, poi curato all’ospedale Moscati di Aversa.