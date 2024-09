Ex macellaio in cella per maltrattamenti 4 Settembre 2024 - 21:08

A far scattare l'arresto è stata la chiamata della vittima PIEDIMONTE MATESE/MONDRAGONE – I carabinieri della Stazione di Piedimonte sono intervenuti su richiesta di una donna vittima di violenza da parte di Antonio Ricciuti ex macellaio. L'uomo è stato fermato questa mattina dai Carabinieri di Piedimonte Matese, guidati dal Maresciallo Mariano, a seguito della denuncia per maltrattamenti ed atti persecutori sporta da T.R., di Mondragone. La vittima, assistita dall' Avv. Antonio Daniele, ha raccontato ai carabinieri i maltrattamenti subiti durante il rapporto sentimentale, durato 12 anni, nonché tutti gli atti persecutori patiti successivamente alla fine del loro rapporto. Le condotte vessatorie sarebbero iniziate nel 2019 quando il Ricciuti, all'epoca detenuto, contattava la povera malcapitata ripetutamente in maniera illecita, dall'istituto penitenziario, minacciando di ucciderla una volta uscito in quanto non accettava la fine del loro rapporto. Da luglio 2024, dopo la scarcerazione dello stesso, le condotte vessatorie sono continuate e peggiorate al punto che la donna si è dovuta rivolgere alle autorità. Nei prossimi giorni l'indagato verrà ascoltato dal giudice.