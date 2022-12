L’uomo si è rivolto al Codacons di Caserta che, grazie ai propri legali, ha vinto la causa contro la società.

CASERTA Aveva acquistato due biglietti aerei, andata e ritorno, per la tratta da Napoli a Milano e per un costo complessivo di 650 euro, ma la compagnia cancellò il suo volo, procurandogli non pochi disagi. Per questo l’uomo di Caserta si è rivolto al Codacons ed ha vinto la sua battaglia. A.M. si è visto liquidare la somma di 500 euro.