Fa finta di lavorare per l’ENEL e prova a entrare nelle case: è allarme in città

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

AVERSA – Un uomo di circa 40 anni, di carnagione scura e con una cartellina in mano, è stato avvistato in diversi punti della città di Aversa mentre si spacciava per un operatore dell’Enel, tentando di entrare nelle abitazioni dei cittadini con la scusa di avvisare del cambio del contatore.

Un residente di Aversa ha denunciato sui social di essere stato avvicinato dall’uomo nel suo palazzo in zona Lemitone, dove il truffatore ha cercato di entrare senza citofonare. L’individuo, vestito in modo ordinario, è stato immediatamente riconosciuto come sospetto dal cittadino, che lo ha confrontato e mandandolo via.

Altri cittadini hanno successivamente confermato avvistamenti simili in diverse zone della città.