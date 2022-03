Fa il pieno all’auto, estrae il coltello e scappa senza pagare

GRICIGNANO D’AVERSA – Va a fare benzina ma invece di pagare estrae il coltello e minaccia il dipendente. É accaduto a Gricignano d’Aversa dove un 30enne, di Aversa, si è presentato a fare rifornimento senza pagare il conto ma bensì minacciando con un coltello di 32 cm il dipendente per poi darsi alla fuga. I carabinieri allertatati e intervenuti subito sul posto sono riusciti a rintracciare l’ uomo ancora a bordo della sua vettura in una traversa di via Boscariello. L’arrestato, è stato tradotto alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.