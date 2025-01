Faccia a faccia con i ladri nel suo tabacchi: COMMERCIANTE FERITO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Trasportato in piena notte da un’ambulanza del 118 in ospedale

CURTI – È stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale il titolare del tabacchi di Curti, situato in via Aurora, che questa notte, intorno alle ore 3, ha dovuto affrontare una banda di ladri.

Proprio durante la notte, l’uomo ha sentito rumori provenire dal servizio commerciale di sua proprietà. Uscito rapidamente giù per le scale, si è trovato di fronte ai ladri.

I malviventi quindi sono stati costretti a fuggire per evitare conseguenze peggiori durante. L’uomo ha provato a rincorrere prima, ma è scivolato, rompendosi il femore.

I vicini familiari si sono accorti di quanto stava avvenendo e hanno chiamato immediatamente il 118.