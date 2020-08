Falciata da un’auto con le buste della spesa tra le mani: la tragica morte di una 56enne. L’ha investita un pregiudicato

ACERRA/SAN FELICE A CANCELLO – Ha trovato la morte dopo aver fatto l’abituale spesa ortofrutticola del fine settimana: Filomena Manna, 56enne di Acerra, è stata uccisa da un’auto in corsa, una Fiat Punto per la precisione, a pochi metri dalla piazzetta di Cancello Scalo a San Felice a Cancello, nei pressi del negozio “La Cancellese”.

Trasportata d’urgenza all’ospedale di Caserta, in condizioni già disperate, è morta nella notte.



L’auto che l’ha investita era condotta da un pregiudicato 40enne del posto, che è scappato senza prestarle soccorso.

I Carabinieri sono presto riusciti a rintracciarlo grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza. Ora l’uomo è accusato di omicidio stradale ed omissione di soccorso.