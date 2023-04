Falsi posti di lavoro in cambio di denaro: noto avvocato finisce sotto processo

Il professionista ha intascato 30mila euro da ciascuno dei poveri disoccupati raggirati.

MARCIANISE Domenico Tartaglione, 63 anni, legale civilista, padre del noto influencer Pietro Tartaglione sposato con la tronista Rosa Perrotta che hanno partecipato a numerose trasmissioni televisive su Mediaset tra cui da ultimo quella di Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi. Il padre dell’influencer Pietro Tartaglione e’ accusato di truffa aggravata ai danni di numerosi giovani dell’hinterland casertano. Il professionista ha promesso posti di lavoro in cambio di ingenti somme di denaro ( tra i 25 mila e i 30 mila euro ) che ha effettivamente percepito da ciascuno di loro in moneta contante facendo durare le trattative per oltre tre anni. Solo quando ha incassato il denaro cash portando anche i giovani a sottoporsi a una finta selezione e’ venuta fuori la truffa, cosi i giovani si sono decisi a denunziare l’avvocato Tartaglione Domenico alla Procura della Repubblica il cui fascicolo e’ nella mani del Pubblico Ministero la dott.ssa Carmen D’Onofrio. Intanto le parti offese denunzianti preannunciano la costituzione di parte civile con gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo che si sono rivolti al magistrato inquirente chiedendo il sequestro dei beni del presunto truffatore.