Famiglia sorpresa a rubare infissi in un camping: quattro arresti e una denuncia

VARCATURO – Sorpresi a smontare pezzi di bungalow come infissi e serramenti per un valore di 3mila euro all’International Camping Resort Village a via Foce Vecchia, a Varcaturo, arrestata intera famiglia e denunciato un minorenne.

A finire in manette Aniello Giugliano, 42enne, e la 52enne Maria Maggio, già noti alle forze dell’ordine. Quando i militari sono intervenuti erano già 20 i pezzi, tra infissi e serramenti, che erano stati già smontati per un valore complessivo di 3mila euro. Sequestrati gli arnesi atti allo scasso. La coppia e i 2 ragazzi maggiorenni di 20 e 18 anni figli della donna sono stati arrestati mentre il figlio minorenne di 16 anni è stato denunciato. Dovranno rispondere di furto aggravato.