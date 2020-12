FRIGNANO – Ignoti, durante la notte appena trascorsa, si sono introdotti nella sede dell’Agorà 5 Stelle di Frignano portando via oggetti di poco valore, ma creando anche danni alla struttura. I carabinieri, allertati dai giovani militanti, sono giunti in piazza della Repubblica dando il via alle indagini per scoprire l’identità dei responsabili.