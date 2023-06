Favorì l’immigrazione clandestina attraverso la rotta balcanica, 40enne torna in libertà

Il tribunale ha accolto la richiesta del legale dell’indagato.

SAN CIPRIANO D’AVERSA. È tornato in libertà per carenza della gravità indiziaria il quarantenne Muhammad Agha Gazi, residente a San Cipriano D’Aversa. L’uomo fu arrestato dagli uomini della polizia di Crotone in esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 29 persone, tutte ritenute responsabili di favoreggiamento della immigrazione clandestina e di riciclaggio. Nei giorni scorsi il tribunale di Catanzaro ha accolto la richiesta del riesame dell’indagato afgano, disponendo, appunto, la liberazione del quarantenne. Gazi, con i suoi preesunti complici, è accusato di avere intascato € 10mila da ciascun immigrato per favorire, appunto, l’ingresso nel nostro Paese, attraverso la rotta balcanica. Tutti i 29 indagati devono anche rispondere del presunto riciclaggio del denaro derivante da questa attività illecita.