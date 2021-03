CASERTA – La Polfer di Caserta ha arrestato per tentata violenza sessuale un rifugiato politico libico. L’uomo avrebbe tentato un approccio sessuale con il coinquilino con il quale condivideva la stanza in un albergo di Roma. Ma la vittima lo ha allontanato, denunciando il tutto. Il presunto stupratore è stato ritrovato alla stazione di Caserta dov’è stato arrestato e condotto in carcere.