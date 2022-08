CASTEL VOLTURNO – Ancora sangue sulle strade del litorale Domizio. Dopo l’incidente mortale di questa mattina all’alba, nel quale ha perso la vita, investita, una 20enne (CLICCA QUI PER LEGGERE) ancora un drammatico incidente si è registrato lungo la Domiziana, in zona Villaggio Agricolo, al bivio con via San Rocco. Un violento schianto tra una taxi e una moto sarebbe costato la vita ad un altro giovane della nostra provincia.