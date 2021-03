Festini hard e prostituzione nel cimitero, 11 arresti. C’è anche un imprenditore casertano. IL NOME

Nell’operazione Omnia 2 dei carabinieri

CASERTA – Alle prime luci del mattino, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina hanno arrestato 11 persone per aver creato un giro di festini a luci rosse e prostituzione all’interno del cimitero di Sezze, in provincia di Latina. L’operazione, chiamata “Omnia 2”, è stata messa in atto dopo numerose segnalazioni e dopo un’altra indagine per prostituzione minorile, sempre nello stesso luogo ma con protagonista il custode del cimitero.

Tra gli arrestati e gli indagati troviamo: Fausto Castaldi (colui che precedentemente era custode del cimitero), il figlio Antonio (che possiede un’impresa edile), il dipendente comunale Maurizio Panfilio, i titolari di agenzie funebri Gianni e Giusino Cerilli, Alfredo De Angelis, Gianluca Ciarlo e Fausto Perciballe, i marmisti Antonio e Francesco Fanella, l’imprenditore casertano Andrea Redi. Gli unici in carcere sono Castaldi e Panfilio mentre tutti i rimanenti sono agli arresti domiciliari.