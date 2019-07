Festival del Cinema a MONDRAGONE. Grande attesa per l’esibizione de “i Bottari” a Stella Maris

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Continuano gli appuntamenti previsti dal calendario del Primo Festival del Cinema “[email protected]” 2019, città di Mondragone. Domani 25 luglio, a partire dalle ore 21.00, presso la spiaggia libera Stella Maris, ci sarà il concerto de i “Bottari”, che apriranno la serata, e a seguire la proiezione su maxi schermo a pochi passi dal mare, dei cortometraggi partecipanti alla sezione “[email protected]” e successiva premiazione. La presentazione in anteprima del docufilm “Folklore popolare” in cui viene raccontata la riedizione ( con grande successo ) della “Canta dei Mesi”, chiuderà la serata.

Un evento attesissimo voluto fortemente dal Primo Cittadino Virgilio Pacifico, dal Consigliere Regionale Giovanni Zannini, dai consiglieri Corvino e Pacifico e dal Direttore Artistico del Festival, Pietro Ciriello. Durante la kermesse, verrà inoltre premiato, il corto che ha vinto il Festival gemellato del Matese.



Soddisfazione espressa dal Professore Pietro Ciriello che ha pubblicamente ringraziato tutti i protagonisti della “Canta dei Mesi”, ed in particolare l’organizzatore Aldo Santamaria per aver riportato alla luce una antichissima tradizione contadina mondragonese lasciata nel dimenticatoio, e che domani sera sarà presente alla manifestazione per la consegna dei premi ai protagonisti della “Canta dei mesi’.Dunque non mancate a questo appuntamento “stellato” che si terrà su una delle spiagge libere più belle del Litorale Domizio.