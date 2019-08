TEVEROLA – Nottata intensa di interventi, quella scorsa, per i vigili del fuoco di Caserta. A Teverola, i caschi rossi sono giunti in località cimitero per spegnere le fiamme scatenate da un corto circuito in una baracca adibita a garage, dove all’interno era parcheggiato un fuori strada. Il tempestivo intervento dell’autobotte dei pompieri ha evitato che anche l’auto prendesse fuoco, riuscendo a salvare il mezzo.