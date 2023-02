Fidanzatino conteso: rissa tra ragazzine con “strascino” fuori la scuola

In queste ore il video dell’aggressione starebbe facendo il giro su alcuni gruppi whatsapp

SAN FELICE A CANCELLO – Starebbe girando, in queste ore, su alcuni gruppi whatsapp, il video di un’aggressione, nei pressi della scuola media di Cancello Scalo, ai danni di una ragazzina. Alla base ci sarebbe un ragazzo conteso, infatti tutto sarebbe nato con l’ obiettivo di far lasciare questa ragazzina con il fidanzatino. La ragazza aggredita sarebbe stata trascinata per i capelli da una coetanea e “salvata” dalle grinfie di quest’ultima grazie all’intervento di altre ragazze presenti sul posto. Il video sarebbe finito nelle mani di alcuni genitori i quali ora intendono vederci chiaro su quanto accaduto.