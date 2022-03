Figlie di due ras coinvolte in un incidente lungo via Viviani

MADDALONI- Si è verificato un incidente ieri sera a Maddaloni in via Viviani. Due le vetture coinvolte, una Fiat 500 X e una Ford. Tre persone sono rimaste ferite, un uomo di 52 anni e due ragazze. Tutti sono stati condotti in ospedale a Caserta. Le due giovani sono cugine, una di San Felice a Cancello, 20enne e l’altra, 23enne, di Santa Maria a Vico. Si tratta delle figlie di due noti ras della Valle di Suessola. Non hanno riportato ferite significative, a parte una botta alla testa per una delle due.