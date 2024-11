Figlio del ras dei Belforte defunto ai domiciliari: trovato in pigiama sulle scale dei vicini

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MARCIANISE – Francesco Buanno, 40enne di Marcianise, figlio del defunto ras del clan Belforte, Fabio Buanno, è stato arrestato ieri per aver violato gli arresti domiciliari, che stava scontando per una rapina alla pasticceria. Durante l’ora di pranzo, è stato sorpreso all’esterno della sua abitazione da una volante della polizia.

Nonostante abbia cercato di giustificarsi, dicendo di non voler fuggire, è stato arrestato. Alla direttissima del mattino, Buanno è stato condannato a un anno e un mese di carcere, ma grazie alla difesa del suo avvocato, il giudice ha deciso di mantenerlo ai domiciliari invece di inviarlo in carcere. Buanno attenderà in casa l’inizio del processo per la rapina a dicembre.