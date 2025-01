Figlio in panchina, il papà aggredisce l’allenatore e lo manda all’ospedale

Per il mister si sono rese necessarie le cure dei medici dell’ospedale di Marcianise. Denunciati i due aggressori

RECALE/SANTA MARIA A VICO – Violenza in campo, allenatore aggredito. E’ quanto accaduto ieri durante il match che si stava disputando sul campo Talamonti nei pressi della zona mercato a Caserta.

Il Mister dell’Asd Recale 2002, una delle due squadre che stavano giocando, a termine della partita è stato aggredito dal padre e dal nonno di un giovane calciatore, della frazione San Marco di Santa Maria a Vico, per aver scelto di tenere in panchina il ragazzo.

L’allenatore picchiato con calci e pugni davanti agli occhi increduli e perplessi degli spettatori e dei giocatori è ricorso alle cure dei medici dell’ospedale di Marcianise e sporto denuncia contro i due aggressori.

Non si è fatto attendere il monito della società in merito all’accaduto

“Ad avviso di tutti noi, gli allenamenti e le partite sono un momento di crescita e di divertimento dei giovani calciatori e non un momento di sfogo dei genitori e o spettatori, pertanto la Società si impegnerà sempre a denunciare tali eventi e prenderà sempre precauzioni e provvedimenti per evitarli al fine di far giocare i ragazzi in un ambiente Sereno e Sicuro.”