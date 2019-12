AVERSA – Una donna è stata derubata ieri sera ad Aversa. Erano intorno le 21 quando dall’auto della malcapitata è stata sottratta una borsa che era stata lasciata nella vettura, parcheggiata in via Leonardo da Vinci, di fronte ad un noto bar. Nella borsetta c’erano dei prodotti da make up. Ma per sottrarre quell’oggetto dall’auto, il ladro ha spaccato uno dei finestrini del lato guida della macchina.