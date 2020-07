CASERTA – Si chiamava Alfredo Di Maio, la vittima dell’incidente avvenuto ieri lungo la Variante 7 bis all’altezza di Marigliano, nel Napoletano. Di Caserta, 26 anni, si stava recando al lavoro quando è avvenuto lo schianto: la sua vettura è finita contro un albero. Per il 26enne non c’è stato niente da fare. Indagini per capire l’esatta dinamica di quanto accaduto.