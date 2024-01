Finisce fuori strada per evitare un cinghiale, giovane ferito alla testa

PIETRAMELARA – È rimasto ferito alla testa il giovane ragazzo protagonista di un brutto incidente avvenuto nei giorni scorsi, lungo la strada che da Pietramelara porta a Pignataro Maggiore, luogo di residenza del conducente.

Mentre attraversava via Pantani, infatti, un grosso cinghiale è emerso dal bosco che fiancheggia la carreggiata. Per evitare l’animale, il conducente dell’auto è finito in un fossato. Fortunatamente nulla di grave per il giovane.