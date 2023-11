Finisce in cella per maltrattamenti in famiglia e lesioni, scarcerato 40enne

L’uomo fu tratto in arresto il 4 settembre scorso: ora è ai domiciliari a casa di un parente.

FRIGNANO. Fu tratto in arresto il 4 settembre scorso per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Nei giorni scorsi, il gip Pia Sorbetti del tribunale di Aversa-Napoli Nord ha disposto per G.I., 40enne di Frignano, gli arresti domiciliari, che l’uomo sta ora scontando presso l’abitazione di un parente, in altro comune.

I fatti, stando alle numerosissime denunce presentate dalla moglie, A.D., alle forze dell’ordine, si sarebbero consumati nel 2023. I coniugi, infatti, avevano avviato le pratiche per la separazione, ma sembra che la donna fosse restia a fargli vedere le due figlie adolescenti. Di fronte a questi dinieghi, il 40enne sarebbe andato in escandescenze e avrebbe aggredito la consorte.

Il giudice, quindi, nonostante il parere negativo dato dalla donna alla scarcerazione del marito, accogliendo le tesi dell’avvocato difensore, Giuseppe Alesci, ha disposto gli arresti domiciliari per l’uomo che, in questi mesi trascorsi nel penitenziario di Santa Maria Capua Vetere, ha ricevuto la visita delle figlie.